Van der Molen en Huitema posityf, Diks kritysk

Van der Molen wie ek bliid mei de wurden fan de kening foar de boeren: "Dat is in ûnderkenning dat net elke agrariër it maklik hat. Yn dit lân wurdt in soad kankere op ús boeren, mar dat is hiel faak ûnterjochte. Sy wurkje har út de naad, dus moai dat de kening dêr in komplimint foar makket."

Fûns foar jonge boeren

Yn it regearakkoart stie al it plan dat der in fûns komt foar jonge boeren, dy't it bedriuw fan har âlden oernimme wolle. "Finansjeel is dat hiel lestich", sei Van der Molen. "Mei dit fûns, dêr't in grut bedrach yn komt, kinne jonge boeren in start meitsje. Dat is foar ús provinsje hiel wichtich."

Dy wurden ûnderskreaun VVD-Europarlemintariër Jan Huitema út Makkingea: "De gemiddelde leeftyd yn de lânbousektor is heech. Net allinnich finansjeel, mar ek kwa regeljouwing is it belangryk dat der omtinken foar dit probleem komt, sadat in jonge boer daadwerklik it bedriuw oernimme kin."