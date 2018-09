Reuzen kostje heal miljoen mear

De gemeente Ljouwert moat in heal miljoen euro ekstra bylizze foar it Reuzeprojekt fan Royal de Luxe yn it ramt fan Ljouwert Fryslân 2018, Kulturele Haadstêd. Foar de feilichheidsmaatregels en oanpassings oan diken yn de stêd wie ekstra jild nedich: in lytse 5 ton. Dêrnjonken binne der ek tsjinfallende sponsorynkomsten. Dêrmei komt it totale tekoart út op hast in miljoen euro.