Boekedief mei net mear yn boekewinkels komme

De man hat in autistyske stoarnis en is neffens saakkundigen sa'n bytsje ferslaafd oan it stellen fan boeken. Syn hiele hûs stiet der fol mei. De fertochte is al faker feroardield. Hy hat ek in enkelbân om foar te kommen dat er de fout wer yn giet.

Njonken it winkelferbod krijt de man in wurkstraf. En hy moat him behannelje litte. De rjochter hat ek bepaald dat er de enkelbân hâlde moat.