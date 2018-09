Provinsje wiis mei miljoenenota: "Dit biedt kânsen foar Fryslân"

Provinsje Fryslân is wiis mei de miljoenenota, dy't tiisdei presintearre is yn Den Haach. Neffens deputearre Klaas Kielstra biedt it kânsen foar Fryslân om te profitearjen fan de opkommende ekonomy. It kabinet lûkt jild út foar it ferbinen fan lânbouw en natoer, ynfrastruktuer, kultuer en de enerzjytransysje. Ek in leefber en fitaal plattelân stean op de aginda yn Den Haach. Kielstra is posityf: "In posityf lûd út Den Haach. Ek foar it plattelân. Dat hat wolris oars west. Dit biedt kânsen foar ús provinsje."