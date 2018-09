Toon Molleman wurdt nije direkteur finzenis Ljouwert

Molleman is no noch strategysk managementadviseur fan de difyzje finzeniswêzen/frjemdlingen fan de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hy wie ek ûndersiker by it Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum fan it ministearje fan Justysje en Feilichheid.

Obe Veldman wie sûnt desimber 2017 waarnimmend fêstigingsdirekteur fan de Marwei. Hy sil no direkteur wurde fan it Jusititieel Complex yn Zaanstad.