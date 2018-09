Plan foar gerspaden begraafplak De Lemmer falt net yn goede ierde

In gewoane besuniging of in moai gebaar? Dat is de fraach by it plan fan de gemeente De Fryske Marren foar de Nieuwe Begraafplaats op De Lemmer. De gemeente wol dat alle paden ferdwine, sadat der oeral gers komt, Troch it begraafplak om te foarmjen, wurdt it werom yn oarspronklike steat brocht. Mar Wietze de Haan fan de pleatslike PvdA hat dêr syn twifels oer. "Neffens my is omfoarmje in oar wurd foar besunigje."