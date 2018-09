Bewenners yn aksje tsjin sloopplannen Accolade

Jetty de Haan is ien fan de bewenners dy't tsjin de sloopplannen is. "Wy ha al ús sparsinten yn it hûs stutsen", fertelt se. Sa waarden de sliepkeamers opknapt, de badkeamer, de wenkeamer en de tún. De tún liket yn de nijbouplannen in stik lytser te wurden en boppedat kin de auto net mear op it eigen hiem parkeard wurde.

Jetty sjocht neat yn de nijbouplannen. "Wy wolle graach dat de hûzen renovearre wurde. As Accolade dat elk jier dien hie, dan wie dit noait gebeurd. Mar 15 jier lang is der noait wat dien. Se ha gjin kwaste ferve brûkt. It liket nergens nei! Mei de sloop giet der in prachtich âld stikje Drachten ferlern."