Man (86) oanhâlden foar stellen fan salm en aaien

De plysje hat moandeitemiddei oan de Ekerstrjitte yn Ljouwert in 86-jierrige man oanhâlden foar winkelstellerij. De man hie ûnder oare salm en aaien by him, dêr't er net foar betelle hie. De plysje hat de man oanhâlden en in proses-ferbaal opmakke.