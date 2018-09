Erwin Zwart en Marjolijn Kroon kuorbalje it EK

De LDODK spilers Erwin Zwart en Marjolijn Kroon binne selektearre foar it Europeesk kampioenskip kuorbaljen. Marloes Frieswijk, earst fan SCO en no spyljend foar Blau Wyt Amsterdam, sit foarearst op de tribune. By skorsingen of blessueres kin se oanslute by de groep. Bûnscoach Wim Scholtmeijer hat keazen foar seis manlju en seis froulju as fêste kearn.