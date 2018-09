Nij Museumhûs yn Ljouwert siket frijwilligers

Museumhûs Van Eysinga is it fjirde hûs dat as Museumhûs har doarren foar besikers iepenet. Publyk mei oeral oankomme, laadsjes iepenlûke en yn de ferskate keamers sjen. Frijwilligers helpe aktyf mei yn it hûs, sadat it Museumhûs wer ta libben komt.

Om frijwilliger te wurden hoege minsken gjin spesifike ûnderfining te hawwen. Elkenien kin him opjaan. Op 4 en 8 oktober binne der ynformaasjebyienkomsten dêr't ynteressearre minsken fragen stelle kinne.