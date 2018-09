It Fochtelerfean giet ynkoarten op reis

Mei mar beheinde iepeningstiden, renomearre keunstners en in sterke ferbining mei natoergebiet it Fochtelerfean lûkt de tentoanstelling Verstild yn ferhâlding best in soad minsken nei De Fochtel. Nei alle gedachten hawwe der ein septimber sa'n 1200 minsken yn it sintrum foar de printkeuns west.

En dêrnei giet de tentoanstelling op reis nei It Amelân en Apeldoorn. En net allinnich de keunst ferhuzet. Der is in hûs hierd op It Amelân dêr't de frijwilligers ferbliuwe kinne sadat sy ek op It Amelân aktyf bliuwe kinne.