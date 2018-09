Nei Ljouwerters, Frysk, Siuwsk, Latyn en Twentsk, om mar in pear oersettingen te neamen, komt it bekende boek fan skriuwer Dick Bruna no ek yn it Biltsk út. Yn ''bep en pake pluis'' praat it ferneamde knyntsje en har famylje Biltsk. De oersetting is fan Sytse Buwalda en Leendert Ferwerda.