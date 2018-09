Soargen oer kulturele briedplakken yn Ljouwert

Gemeente

Wethâlder fan Kultuer, Sjoerd Feitsma, werkent it probleem. Mar troch de oanlûkende ekonomy steane der minder plakken leech. Boppedat bart der op it kulturele mêd folle mear as foarôfgeande jierren. Hjirtroch ûntstiet krapte. "De gemeente kin net samar gebouwen tefoarskyn toverje." Ek wol de gemeente der net tefolle jild yn stekke. "It jild moat nei de kulturele sektor sels gean en net nei stiennen."

Der wurdt woansdei troch de gemeente praat oer de takomst fan kulturele briedplakken. Koen Haringa hat hjir net folle fertrouwen yn. Hy is inisjatyfnimmer fan it tydlike kulturele briedplak de Biergarten. "De gemeente zou het niet zelf moeten willen organiseren, maar juist ruimte moeten geven. Een gebouw dat de komende jaren leeg staat ter beschikking stellen. We weten dat het werkt. Kijk maar naar de Blokhuispoort."

,,Nu of nooit''

Haringa drukt de gemeente op it hert om dit goed oan te pakken. "Dit is wel hét momentum om actie te ondernemen, ik hoop dat de gemeente dit inziet. Dat Leeuwarden en omgeving een plek wordt voor creatievelingen om zich blijvend te vestigingen na dit culturele hoofdstadjaar. Een schrijnend voorbeeld is wat er nu met de festivals aan de gang is, die aan het kijken zijn naar andere locaties."