By in ûngelok oan it Bouweslân yn Goutum is tiisdeitemoarn in persoan ferwûne rekke. It ûngelok barde by wurk oan in nijbouwenning. Meardere helptsjinsten, wêrûnder in traumahelikopter, binne oproppen om it slachtoffer te helpen. It is net dúdlik wat der krekt bard is en hoe't it slachtoffer der oan ta is.