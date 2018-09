Klaas Kielstra foardroegen as kandidaat-listlûker VVD

De leden fan de VVD moatte de kandidatuer fan Kielstra noch wol goedkarre. Yn teory kinne oaren har ek noch oanmelde as tsjinkandidaat.

It soe net foar it earst wêze dat Kielstra listlûker is foar syn partij. By de lêste provinsjale ferkiezingen, yn 2015, wie er dat ek. Doe helle de VVD 5 sitten. Yn Provinsjale Steaten sit de VVD yn in koälysje mei CDA, SP en FNP. Kielstra is deputearre en hat ûnder oare rûmtlike ûntjouwing, wenjen, toerisme en grûnbelied yn syn portefúlje.