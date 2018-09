Offenwier wol ôf fan autodrokte en freget Veilig Verkeer Nederland om help

Offenwier ropt de help yn fan Veilig Verkeer Nederland om wat te dwaan oan it groeiende tal auto's dat troch it doarp komt. Al jierren kleie de doarpsbewenners oer oerlêst troch it ferkear. Benammen de lêste twa jier is der in soad drokte bykaam, trochdat der mear toeristen nei de Snitser Mar gean. Dêrneist binne der in soad minsken dy't it doarp brûke as slûprûte de stêd út.