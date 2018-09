Drachtster (20) krijt maksimale wurkstraf fan 240 oeren

In 20-jierrige ynwenner fan Drachten krijt de maksimale wurkstraf fan 240 oere foar it ynbrekken en ferkeapjen fan stellen guod. De man ferkocht ûnder oaren in stellen VW Golf, ark en falske merkklean. Ek waard er pakt foar in ynbraak yn in gebou fan Steatsboskbehear yn Drinte.