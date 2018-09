Provinsje siket digitale wyldspotters

Net elkenien is like entûsjast oer de nije wize fan wyldspotten. "As jo wyld sjen wolle, moatte jo it fjild ek rûke kinne", fynt jager Siebren Siebenga. "As jagers binne wy faak yn it fjild en kinne wy de bisten. In soad minsken belibje dat net. It is wol in goede wize om minsken yn 'e kunde komme te litten mei de natuer. Mar better noch is it dat se echt it fjild yn gean."

It tal bisten dat teld wurdt is in ôfspegelening fan de kwaliteit fan it miljeu. Dêrom is it wichtich dat it wyld teld wurdt.