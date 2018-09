Túnambassadeurs oan de slach yn Smellingerlân

Net allinnich om't soks moaier is, mar om't it bydraacht oan de biodiversiteit en in bettere ôfwettering. Sels besiket Smellingerlân it goeie foarbyld te jaan troch oeral yn de iepenbiere romte grien ta te passen dêr't it kin.

Partikulieren

Mei spesjale túnambassadeurs wolle se no ek partikulieren bystean. Dizze ambassadeurs hawwe perfoarst net as taak om minsken oan te sprekken dy't sa'n betontún ha.