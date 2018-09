UNIS Flyers tsjin HIJS Hokij is 'Wedstriid fan de wike'

"De UNIS Flyers hawwe de Ron Bertelingskaal noch nea wûn, nettsjinsteande meardere kearen yn de finale", seit sportferslachjouwer Andor Faber. "Boppedat hawwe de Feansters noch in rekken iepenstean mei HIJS Hokij, want ferline jier wûn dy ploech alle wichtige prizen. Dus rekkenje der mar op dat de UNIS Flyers sneon wat sjen litte wolle!"

Angstgegner

HIJS Hokij mei in 'angstgegner' neamd wurde foar de UNIS Flyers. Ferline seizoen ferlearen de Feansters sawol de bekerfinale, de wedstriid om de Nederlânske titel as it duel om it kampioenskip yn de BeNe-league fan de ploech út Den Haag. Slagget it de ploech fan trainer Mike Nason no wól om HIJS Hokij te ferslaan?

Omrop Fryslân stjoert de wedstriid sneontejûn 20.00 oere live út op de webside en yn de Omrop-app.