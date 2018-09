50 Tinten Groen oan Aldebiltdyk lûkt 10.000ste besiker

Piet Hoekstra hie noait tocht dat it sa'n sukses wurde soe. "We hadden 4.000 boekjes laten drukken, en daar konden we het net mee redden. Sommige mensen komen vaker dan één keer, dan willen ze zien hoe het veld er na drie weken uitziet, hoe het groeit en hoe we oogsten." Minsken reagearje entûsjast en leare in hoop oer de gewaaksen. Yn septimber is it fjild noch te besjen. "Op 28 september verkopen we de blokhut bij het veld per opbod, dan is het gebeurd."