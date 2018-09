Earste folslein elektryske betonmikser is Frysk

Doel fan Wierda is om yn Hannover earst sjen te litten dat it mooglik is om in folslein elektryske betonmikser te bouwen. It hinget dêrnei fan de merk ôf oft se him ek echt yn produksje nimme. Neffens Jan-Johan Kamstra fan it bedriuw is it in wichtige earste stap, mar wolle se eins noch folle fierder gean.

"De bouw is een lastige bedrijfssector om elektrisch te maken. Een paar jaar geleden hebben we ook al elektrische graafmachines ontwikkeld, maar in de aanschaf zijn die nog vrij duur. De bouwbedrijven hebben op dit moment nog niet genoeg geld om zo'n investering te doen, zelfs al is de terugverdientijd relatief kort."