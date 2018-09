Lyts Tolsum yn Tsjom krijt gjin jild mear foar spesjale lessen

Lyts Tolsum kin sa wol ophâlde, want sûnder jild fan de gemeenten kin gjin les jûn wurde. De gemeenten wolle soarch- en ûnderwiisbudzjetten skieden hâlde, wylst dat by Lyts Tolsum no krekt sa goed wurket, om't it net skieden is.

Sân jongeren kinne troch dizze ûntwikkelingen net in diplioma helje. Dêr hiene se by Lyts Tolsum alle gelegenheid ta. Werom yn regulier ûnderwiis is net goed foar de jongeren. Dêr binne se earder al fêstrûn. Ek de spesjaal foar autistyske jongeren opsette Einsteinklassen mei lytse groepkes is foar dizze doelgroep.