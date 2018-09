Narjen op skoalle Easterwâlde wurdt minder nei telefyzjeprogramma

Sara en Sabine fan de skoalle binne bot narre. "Er werd erg gepest, dat ging van schoppen, slaan en uitschelden, maar ook plakten ze briefjes op de rug met 'schop mij' erop. Dat hebben we wel tegen juf gezegd, maar er gebeurde niet superveel." Se hienen der bot lêst fan en gûlden jûns op bêd. Direktrise Anita de Vries wie skrokken fan de ferhalen. "We hadden niet in de gaten dat het zo erg was. Kinderen zijn er een kei in om zoiets achter de rug van de juf om te doen of als juf even uit de klas is."