Ljouwert set fytscoaches yn tsjin oerlêst foutparkearre fytsen foar stasjon

Ljouwert nimt dizze maatregels, om't it syn nocht hat fan de oerlêst fan de fytsen op it plein foar it stasjon. Neffens wethâlder Friso Douwstra binne der allinnich mar foardielen oan it parkearjen yn de fytskelder. "Hast in drûch plak, de earste 24 oeren binne fergees, de stêd sjocht der folle fraaier en kreazer út en it is ek noch feilich." Yn de kelder is plak foar goed 3000 fytsen.