Bûtenlânske televyzjebedriuwen hawwe belangstelling foar Waadfilm 'Wad'

De film oer it Waadgebiet hat sa'n oardel miljoen euro koste. Smit hat dat jild hielendal sels byinoar produsearre. De earste film fan Smit 'De Nieuwe Wildernis', oer natuergebiet de Oostvaardersplassen, luts sa'n 800.000 besikers nei de bioskoop en wie in grut sukses. Mar neffens de filmmakker hat hy dêr oant no ta, om allegearre ferfelende redenen, gjin sint oan oerhâlden. Hy hopet dat dit mei syn nije film oars wêze sil.

Smit presintearre sneon yn Esonstêd ek in boek mei de titel 'Wad'. Dat boek jout in foto-ympresje fan it Waadgebiet. De ferskate foto's binne makke troch de Fryske fotograaf Ruud Jelle van der Lei, dy't ek as kameraman oan de film meiwurke hat.