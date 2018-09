Danny Noppert troch nei de kwartfinale yn Riesa

Darter Danny Noppert fan De Jouwer stiet yn de kwartfinale fan it International Darts Open yn Riesa yn Dútslân. De Fries fersloech de Eastenriker Mensur Suljovic dy't op dit stuit op it sechde plak op de wrâldranglist stiet. Noppert stiet sels op de list op in 72ste plak. De Jouster wie mei 6-4 te sterk foar syn tsjinstanner, en smiet dêrby trije kear in 180.

Yn de folgjende ronde moat Noppert it opnimme tsjin Darren Webster út Ingelân, dy't op dit stuit op it 14e plak op de wrâldranglist stiet.