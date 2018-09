Doarpswurk stiet ûnder druk

Jansen kin him wol fine yn it plan om nei ien netwurkorganisaasje ta te gean yn plak fan in ferskaat oan organisaasjes dy't allegearre apart finansiering krije, eigen gebouwen en direkteuren hawwe. As de provinsje no op in rychje sette soe wat se útjouwe oan leefberens-organisaasjes dan tinkt hy dat dat in stik goedkeaper kin. Soe Doarpswurk net dy nije netwerkorganisaasje wurde moatte? "Nee, eerst kijken wat we nodig hebben. Vorm volgt inhoud".