Opnij dramatysk spul Hearrenfean: "Niemand is hier tevreden over"

"We hebben alleen maar gescoord uit standaardsituaties, en op het moment dat wij op de helft van de tegenstander komen wordt het lastig. Ik mis daar een hoop." Bulthuis doelt dêrmei op de striidberens fan de ploech, it sprekwurdlike mes tusken de tosken. "Ik neem aan dat het in je zit, dat je het vuur uit je schoenen wil lopen, maar ik mis dat nu al een paar weken." Der is al in tal kear oer praat, mar noch hieltyd wurdt it neffens Bulthuis net útfierd.

Yn fergelyk mei ferline jier is der net in hiel soad feroare yn de ferdediging fan Hearrenfean en dochs rint it net. "Ik denk dat iedereen in de spiegel moet kijken", analysearret Bulthuis. "Als je in de verdediging van Heerenveen speelt en je krijgt 20 tegengoals in de laatste vijf wedstrijden dan word je daar niet vrolijk van."