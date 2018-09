Yn de haadklasse A fan it fjildkuorbaljen hat Mid-Fryslân ferrassend de oerwinning pakt tsjin SCO. Yn Reduzum waard it 17-14. SCO út Aldeholtpea wie in wike earder noch sterk úteinset yn de kompetysje mei in 29-16 winst op Oost-Arnhem, wylst Mid-Fryslân doe dik ûnderút gie tsjin KCC mei 22-13.

Beide Fryske teams steane achter Groen Geel en KCC foarearst op in dield tredde plak yn de kompetysje.