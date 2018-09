LDODK wint thús fan AW/DTV

Ambysje

By LDODK stiet Henk Jan Mulder as trainer-coach foar de groep. Mulder wie ferline seizoen earst assistint fan Erik Wolsink, mar doe't dy yn maart ûntslein wurde naam Mulder as ynterim syn taken al oer. Mulder en LDODK binne ambisjeus en wolle dit seizoen op alle fronten meidwaan foar de prizen.