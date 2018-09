Ferlies foar Hearrenfean nei doelpuntespektakel mei acht goals

Yn de lêste tsien minuten giet Hearrenfean noch wol op jacht nei de fjirde lykmakker, mar it is de ploech út Almelo dy't it lêste doelpunt fan 'e wedstriid makket. Yn de 87ste minút kin Osman de 5-3 foar de besikers op it skoareboerd sette. Opnij komt de goal út in standerdsitewaasje wei, nei't Vlap in oertrêding makket en Heracles in frije traap krijt.

Mei 5-3 is de einstân foar guon fans fan Hearrenfean ek reden foar in lyts fluitkonsert. It is net foar it earst dat de Feansters thús in protte goals om 'e earen krije.