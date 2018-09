Kampioenshynder Wietske: "Hjir kinst allinnich mar fan dreame"

Wietske is mei trije jier in jong hynder dat op de finalekeuring trije âld-kampioenen fersloech. In grutte ferrassing. De sjuery hie it oer it gemak wêrmei't Wietske draaft. Se is yn balâns, har bewegingstechnyk is goed. Ek it uterlik fan it hynder waard wurdearre. Samplonius: 'It uterlik is 'modern', sa't hjoed-de-dei moai fûn wurdt.'