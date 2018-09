Ratatoelje #12 Pilaf fan Feikje

Yn de kulinêre searje Ratatoelje fan Finster op Fryslân meitsje Friezen fan ferskillende eftergrûnen in gerjocht mei in ferhaal. Ien fan dy Friezen is de 70-jierrige Feikje van der Molen fan De Jouwer. Oeral dêr't Feikje komt, is it feest. Mei har man reizget se al 44 jier mei harren draaimûne mei fleantúchjes fan doarpsfeest nei doarpsfeest.