Bliidskip by Harkemase Boys: "Hjir dochst it foar!"

Matchwinner

"Hjir dochst it foar!" Matchwinner Robert Stelpstra sjocht mei in tige posityf gefoel werom op de wedstriid. "As je sjogge wat wy de earste helte dogge, dan tinkst by dysels 'allemachtich wat is dat min'. Mar úteinlik stiest hjir mei trije punten yn de derby, en dêr giet it om!" Stelpstra wie ferantwurdlik foar it beslissende doelpunt, mar wol de eare foar dizze wichtige goal graach diele. "De foarset wie geweldich, ik hoegde my allinnich mar falle te litten. De foarset wie 95 prosint fan it wurk, en ik stie op it goede plak."