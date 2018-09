IepenUp VLOG: Gerrit de taalnazi

De wrâld globalisearret en hieltyd mear bern krije Ingelske les op skoalle. Guon minsken meitsje harren ûngerêst oer de takomst fan it Nederlânsk. Mar hoe stiet it mei in folle lytsere taal as it Frysk? 'Taalnazi' Gerrit is sljocht op it Frysk en it falt Gerrit dan ek op dat in soad Fryske bern min Frysk prate. Dêrom docht er syn kostúm oan en giet hy op besite by in húshâlding dêr't it net sa goed giet mei it Frysk.