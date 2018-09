Q&A: Marelie van Rongen nimt ôfskie fan Oerol

Wêrom ferlitst Oerol?

"Twee redenen: mijn man is freelancer in de culturele sector en wilde wel wat meer uitdaging in zijn werk en dat zit toch aan de wal. Mijn dochter gaat naar school en dat is ook een nieuwe fase in ons leven. Tegelijkertijd kwam deze vacature, die mij enorm aansprak. De Toneelschool zet in op talentontwikkeling, dat vind ik belangrijk. Daarnaast is het ook een productiehuis, dus ik kan weer veel theater zien. Daar heb ik ook veel zin in."

Begjin dit jier wiest op it provinsjehûs om dy sterk te meitsjen foar mear stipe fan de provinsje foar Oerol, en foar oare festivals. Hoe litst Oerol no efter?

"Volgens mij heel goed. We zijn verzekerd van vier jaar financiële steun en ik denk dat de provincie ons blijft steunen. Ik laat dit vol vertrouwen aan mijn opvolger over."

Wa wurdt dyn opfolger?

"Dat is voor mij ook nog een vraag! Ik heb nog geen idee, we zijn hard op zoek naar iemand die de functie wil vervullen."

Wat wiene dyn hichtepunten ast weromsjochst op Oerol?

"Er waren zoveel. Ik kan me nog herinneren dat Joop Mulder, de voormalige directeur, het aan ons heeft overgedragen, dat was een speciaal moment. De bubbel in het bos was een hoogtepunt, we hebben lang gewerkt aan een opblaasbare theaterruimte in het bos. En het feit dat het publiek nog steeds zo graag komt en zo gretig is, dat is ook een hoogtepunt."

Wat silst misse oan Skylge?

"Alles! Heel Terschelling ga ik vreselijk missen. De stranden, de zee, de bossen.. de Terschellinger winters zijn ook prachtig. De geur van de zee, het eten van een vers gebakken visje zijn allemaal dingen die ik ga missen. Het is echt mijn thuis geworden."

Wannear silst nei Haarlem?

"Ik heb op 30 november mijn laatste werkdag bij Oerol. Dan moet ik natuurlijk nog verhuizen, want ik begin 7 januari in Haarlem bij De Toneelschuur. Ook wil ik nog even bijkomen en mijn hoofd leegmaken."