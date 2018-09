Danny Noppert nei finaledei yn Riesa

De finaledei fan it International Darts Open yn Dútslân wurdt snein ôfwurke. Noppert spilet middeis by de lêste sechstjin tsjin de winner fan de partij tusken Mensur Suljovic en Ryan Joyce. By winst spilet er jûns fan de kwartfinales ôf fierder.

Troch syn oerwinning is Noppert yn prinsipe fersekere fan dielnimming oan it European Championship (EK) dat takom moanne yn Dútslân hâlden wurdt. Ek dielnimming oan de World Grand Prix yn Dublin komt no tichteby.