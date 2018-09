LIVEBLOG: ONS Snits - Harkemase Boys

It is op it stuit dé wedstriid yn it Fryske fuotbal. No't Cambuur en Hearrenfean mekoar net tsjinkomme, giet de Fryske fuotbalderby tusken ONS Snits en Harkemase Boys. De wâldpiken tsjin de Snitser stedsjers. It is de wedstriid fan de wike by Omrop Fryslân. Folgje alles live yn dit blog. De ôftraap is om 18:00 oere.