Triemstra en Scheepstra winne klassemint en Aldehoupartij

Taeke Triemstra wûn op de Aldehoupartij yn in alles of neat partij fan syn direkte konkurrint Tjisse Steenstra. Beide keatsers hiene oan it begjin fan de partij 55 punten, en Steenstra bleau troch it ferlies tsjin Triemstra op dat oantal stean. Triemstra komt troch de winst op in puntetotaal fan 58. Wêrmei't de klassemintswinst offisjeel binnenhelle wie. Triemstra moat de finale noch keatse. Steenstra jout yn ûndersteande fideo in reaksje op de striid tusken him en Triemstra.

De úteinlike oerwinning fan de Aldehoupartij gie nei it partoer fan Jelle Attema, Taeke Triemstra en Haye Jan Nicolai. Yn de finale wiene sy mei 5-3 6-6 te sterk foar it partoer fan Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta, en Thomas van Zuiden.

De tredde priis wie foar it partoer Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra.