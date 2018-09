Drylts fiert feest fanwege '750 jier stedsrjochten'

Op dizze dei kinne grutske Drylsters ek in besite bringe oan eigen erfgoed. Sa kinne minsken sjen by it eigen skûtsje De Striidber of it âlde beurtskipke Johanna Jacoba. It museumwurkplak is ek iepen. Sneontejûn sille Jelle B en De Kast optrede yn De Utherne.