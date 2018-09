Marit Bouwmeester nei Olympyske Spelen yn Tokio yn 2020

Marit Bouwmeester hat har pleatst foar de Olympyske Spelen yn Tokio yn 2020. Dêr sil se har olympyske titel ferdigenje. De Fryske sylster út Warten hat har by de wrâldbekerwedstriden yn Japan kwalifisearre foar de Spelen. Se giet yn de Laser Radial-klasse as earste de medalrace fan snein yn. Se is al wis fan goud of sulver. In plak by de earste fjouwer hie genôch west. Dêr foldocht Bouwmeester dus rom oan.