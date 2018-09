Gebou yn Grou ûntromme fanwege koalmonikside

Yn Grou is yn de nacht fan freed op sneon in gebou oan de Raadhússtrjitte mei dêryn apparteminten ûntromme neidat ferskate minsken net goed wurden wiene. De melding kaam om sawat healwei tolven binnen. Ut mjittingen konkludearre de brânwacht dat der in hege konsintraasje koalmonokside oanwêzich wie. Doe is it gebou ûntromme.