Plysje set wapenstôk yn om fjochtersbazen útinoar te heljen

Yn de binnenstêd fan Ljouwert hawwe yn de nacht fan freed op sneon twa fjochtpartijen west. Om trije oere wie der opskuor yn de Alde Doelstege. De plysje koe de fjochtersbazen gau útinoar helje. Efkes fierderop, op it Ruterskertier giene fyftjin man fuortendaliks wer mei-inoar de op fûst. De plysje hat de fjochterij mei de útskobere wapenstôk delbêde. Mar, in pear giene fierder op it Saailân.