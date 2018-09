Cambuurtrainer Hake net echt tefreden mei winst: "We hadden het moeilijk vandaag"

Nei de 2-0 kaam de omkear. "Toen was het klaar", seit Hake. "Ik vond dat we met 1-0 al weinig problemen hadden. We gingen wel te ver terug, liepen te ver achteruit en moesten een aantal voorzetten verdedigen. Dat hebben we goed gedaan, maar uiteindelijk was dat meer dan mij lief was. Dan is het goed dat de 2-0 valt. Dan weet je dat je normaal gesproken de wedstrijd niet meer gaat weggeven."

Hake fynt it moai dat Cambuur no boppe-oan stiet yn de earste difyzje, mar: "Dat zegt niets over de toekomst."