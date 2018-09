Heech nimt Griene Plein foar doarpshûs feestlik yn gebrûk

Fan de muzykkoepel waard freed al drok gebrûk makke troch it muzykkorps, streetdancers en in koar. Duorsum Heech is al jierren dwaande mei ferskate inisjativen om de mienskip duorsumer te meitsjen. Sa stiet der flak bûten it sintrum fan it doarp in liftpeal mei it opskrift Snits. Wa't dêr stean giet krijt yn 'e regel frij flot in lift fan in doarpsgenoat.