Cambuur koprinner nei oerwinning op Telstar

Telstar sterker

Nei it skoft wie Telstar lange tiid de bettere. De gasten út Velsen setten hieltyd mear druk en Cambuur moast alles jaan om de foarsprong fêst te hâlden. Dêrby wie doelman Mous, krekt as in wike lyn, ferskate kearen wichtich foar de Ljouwerters. Healwei de twadde helte stie Sven van Doorn yn goede posysje om út te heljen, mar syn skot gie oer de Cambuur-goal.

Opluchting troch Mathieu

In kertier foar tiid soarge Justin Mathieu foar opluchting by it thúspublyk. Nei min útferdigenjen fan Telstar, koe hy de bal op de râne fan it strafskopgebiet oppikke en fraai binnen sjitte: 2-0.

Yn de lêste fiif minuten sette Telstar noch even oan, mar oanfierder Schilder blokte in skot fan El Idrissi. Flak foar tiid krige Telstar-spiler Van Heertum syn twadde giele kaart. Dêrmei wie it slotoffinsyf fan Telstar dien en hie Cambuur de oerwinning binnen.