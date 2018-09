Frouljusploech SC Hearrenfean begjint mei grutte oerwinning

Yn it Gelderske Groesbeek hie Kalma, de spits fan Hearrenfean, al binnen it kertier in hattrick op har namme. Yn de fiifde minút waard it 0-1, nei in goed kertier ferdûbele Kalma de skoare en nochris trije minuten letter soarge se ek foar de 0-3.

Dêrnei wist ek Tiny Hoekstra it net te finen. Sa stie Hearrenfean healweis de earste helte al op 0-4. Dêrnei die Achilles wat werom: Sophie Cobussen skoarde.