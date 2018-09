"Sûnder nijbou ferdwynt âldereinsoarch yn Koudum"

Neist de wenningen komt der ek in los sintraal gebou, dêr't tal fan aktiviteiten yn oparbeidzjen mei it doarp opset wurde sille. Dit gebou, dat ek wol de KAS neamd wurdt, is ûngefear sa grut as in fuotbalfjild. Hjir moatte ûnder oare in tal winkels en soarchoanbieders yn komme, mar ek sil der bygelyks biljert wurde kinne. Doel is om foar mear yntegraasje fan de âlderein yn it doarp te soargjen.

De nijbouplannen kostje al mei al tusken de 15 en 20 miljoen euro.