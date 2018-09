Resinsje: "Rockopera Tommy"

Park Heremastate

De ferwachtingen op 'e Jouwer binne yn alle gefallen heech dizze jûn. Nei 25 jier hat it doarp einlings wer in eigen iepenloftspul, en dan ek nochris op in fantastyske lokaasje: Park Heremastate. In moaie griene omjouwing dy't rom opset is en dochs ek hiel smûk is. De premjêre op tongersdeitejûn is folslein útferkocht, lyk as de oare twa foarstellingen op freed en sneon. Minsken wolle der dan ek wis fan wêze dat se in goed plakje hawwe.

In healoere foar't de 'poarten' iepen sille, stean de minsken al netsjes opsteld yn in lange rige. It is gjin straf. Mei in bierke, bakje kofje of tee wurdt der gesellich mei-inoar praat. De Jousters neist ús yn de rige witte it noch wol. Tommy wie in film dy't yn 1975 te sjen wie, basearre op de rockopera Tommy, dy't de Britske rockband The Who yn 1969 opfierde. Sels bin ik in bern fan de jierren tachtich, dat foar my gjin oantinkens oan de tiid dat de rockopera Tommy opfierd waard. Ik stap der jûn dan ek blanko en sûnder sintimint oan foarby fleine tiden yn.